Программное обеспечение для веб-дизайна WordPress темы Недвижимость Ипотека

RealAX - тема WordPress премиум-класса по недвижимости

[ Эксклюзивный продукт ]

Описание Reviews (4) Comments (0)

Продаж: 46

(4)
WordPress
Демо
RealAX - тема WordPress премиум-класса по недвижимости
Демо
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Описание Reviews (4) Comments (0)
Демо

Changelog

WP REST API problem has been fixed. The mortgage calculator issue has been fixed. A link has been added to the logo. PHP 7 and WordPress 5.4 compatibility was provided.

4 Reviews for this product

от
veysel kahveciler
it is not easy to manage this template.. too complex need to find everything first
от
Michael Vlastos
Very nice theme and usable! It has many features and the support is very good. I highly recommend it.
от
ARTUR KLEPIKOV
Шаблон большой и очень разнообразный, необходимо оценивать трезво свои силы по наполнению конетента. Шаблон подойдёт для тех людей, которые планируют сделать сайт для большого полноценного агентства недвижимости. Сложностьей с установкой во время процесса не возникло никаких, а приложенная инструкция-мануал позволяет достаточно быстро настроить внешний вид и разобраться во всех возможных функциях включая в востановлении внешнего вида, как в демо-режиме.
от
EVEREST OBOT
This is another template I love so much too. But studying it need more concentration. Technically I will get it done

0 Comments for this product

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ongoingthemes с 2017
Продуктов: 17 Продаж: 828
Master Author

Created: 9 окт. 2018 г.

Updated: 29 мая 2020 г.

ID: 73622

Cвязанные темы:

Финансы, Недвижимость, Ипотека, Бизнес и услуги, Агентство недвижимости

Features:

Premium Responsive Admin Panel Bootstrap Retina Ready Multipurpose Team Members Real Estate Catalog GPL License Google map Advanced Theme Options Portfolio

WordPress Compatibility:

4.8.x 4.9.x 5.0-5.6.x

Compatible with:

WPML

WordPress Engine:

5.4.x

Images included:

Yes

Требования к программному обеспечению и хостингу:

mod_rewrite module for apache mod_rewrite module for apache
MySQL 5.5 or higher
50 MB of disk space
Memory limit per process: 64mb (128mb or more recommended)

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