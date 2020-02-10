RealAX - тема WordPress премиум-класса по недвижимости
[ Эксклюзивный продукт ]
Changelog
WP REST API problem has been fixed. The mortgage calculator issue has been fixed. A link has been added to the logo. PHP 7 and WordPress 5.4 compatibility was provided.
4 Reviews for this product
it is not easy to manage this template.. too complex need to find everything first
Very nice theme and usable! It has many features and the support is very good. I highly recommend it.
Шаблон большой и очень разнообразный, необходимо оценивать трезво свои силы по наполнению конетента. Шаблон подойдёт для тех людей, которые планируют сделать сайт для большого полноценного агентства недвижимости. Сложностьей с установкой во время процесса не возникло никаких, а приложенная инструкция-мануал позволяет достаточно быстро настроить внешний вид и разобраться во всех возможных функциях включая в востановлении внешнего вида, как в демо-режиме.
This is another template I love so much too. But studying it need more concentration. Technically I will get it done
0 Comments for this product
Подобные продуктыСмотреть больше
Top
1 676 Продаж
72 $
633 Продаж
59 $
289 Продаж
85 $
284 Продаж
75 $