RealAX - тема WordPress премиум-класса по недвижимости

от ARTUR KLEPIKOV

Шаблон большой и очень разнообразный, необходимо оценивать трезво свои силы по наполнению конетента. Шаблон подойдёт для тех людей, которые планируют сделать сайт для большого полноценного агентства недвижимости. Сложностьей с установкой во время процесса не возникло никаких, а приложенная инструкция-мануал позволяет достаточно быстро настроить внешний вид и разобраться во всех возможных функциях включая в востановлении внешнего вида, как в демо-режиме.